Armenia-Azerbaigian: Michel, ottimo incontro in Moldova su processo di pace

- Il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, in occasione del vertice della Comunità politica europea a Chisinau, in Moldova, ha avuto un incontro con il presidente azerbaigiano, Ilham Aliev, il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, il premier armeno, Nikol Pashinyan, e il presidente francese, Emmanuel Macron, per discutere dei rapporti di normalizzazione fra Azerbaigian e Armenia. A dirlo è stato lo stesso Michel, in un punto stampa a margine del vertice in Moldova. "Abbiamo avuto un ottimo incontro. Abbiamo avuto modo di discutere di connettività, sicurezza, delimitazione dei confini e trattato di pace. Questo incontro è stato un'ottima preparazione per la prossima riunione, che si terrà a Bruxelles il 21 luglio", ha detto il presidente del Consiglio europeo. "Stiamo lavorando sodo e intendiamo sostenere tutti gli sforzi positivi in direzione della normalizzazione delle relazioni" fra Armenia e Azerbaigian, ha aggiunto Michel. "Intendo invitare nuovamente il presidente Aliev, il premier Pashinyan, il cancelliere Scholz e il presidente Macron a margine del prossimo incontro della Comunità politica europea che si terrà in Spagna. Ciò significa che faremo di tutto, come Ue, per aiutare, per fornire assistenza e per rendere possibili ulteriori progressi nella normalizzazione delle relazioni", ha concluso il presidente del Consiglio europeo. (Beb)