Auto: Elkann, come Stellantis non abbiamo bisogno intervento Stato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli stati entrano nelle imprese quando vanno male e invece come Stellantis noi andiamo molto bene. Lo ha affermato il presidente John Elkann a margine di un incontro al Festival dell'Economia di Torino. " ''Dai risultati che abbiamo avuto nel 2022, siamo in valore assoluto la società nel settore dell'automobile che ha avuto i risultati operativi più alti e nella nostra storia che nasce come Fiat tre secoli fa che poi è evoluta con Fca e oggi è Stellantis non abbiamo mai avuto nessun bisogno di avere lo stato nel nostro capitale", ha concluso. (Rpi)