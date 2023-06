Municipio Roma III: M5s, ok a nostra mozione conferimento cittadinanza onoraria a Julian Assange

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Julian Assange è un giornalista libero come ce ne sono pochi. E come tutti i giornalisti liberi è una persona scomoda. Se altrove questi giornalisti vengono uccisi come Anna Stepanovna Politkovskaja, qui, nel mondo occidentale, li si mette in prigione". Così in una nota i consiglieri M5s del Municipio Roma III, Dario Quattromani e Marina Battisti. "L'autore del WikiLeaks è agli arresti dall'11 aprile 2019 e rischia l'estradizione verso sicura condanna solo per aver fatto il proprio lavoro. Con questo atto a nostra prima firma, oggi approvato all'unanimità dei presenti, vogliamo far sapere che per noi la libertà di parola associata all'onestà intellettuale ha un valore inestimabile ed in ragione di questo, chiediamo che venga conferita la cittadinanza onoraria di Roma Capitale a Julian Assange. Ringraziamo i consiglieri di altro colore politico per essersi uniti a noi, nel parlamentino di piazza Sempione, in una importante presa di coscienza collettiva", concludono gli esponenti M5s Municipio III.(Com)