Trasporti: Sabrina De Filippis nuovo vicepresidente vicario dell’associazione Fermerci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sabrina De Filippis è il nuovo vicepresidente vicario dell'associazione Fermerci. L'avvicendamento è stato ratificato oggi dal consiglio direttivo dell'associazione. Lo comunica Fermerci in una nota. "Sabrina De Filippis, nominata A.d. di Mercitalia Logistics che ha contribuito alla fondazione di Fermerci, ha riferito di voler consolidare e proseguire l'importante percorso di crescita già maturato dall'Associazione in poco meno di un anno, prende il posto di Gianpiero Strisciuglio nominato a.d. di Rete ferroviaria italiana. Tutta Fermerci ringrazia entrambi per l'impegno in associazione augurando loro buon lavoro", si legge nella nota. (Com)