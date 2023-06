Kosovo: Macron e Scholz chiedono nuove elezioni nel nord

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente francese, Emmanuel Macron, e il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, chiedono nuove elezioni nel nord del Kosovo. "Abbiamo chiesto alle due parti l'organizzazione il prima possibile di nuove elezioni in queste quattro municipalità" con un "impegno del Kosovo" e la "partecipazione a queste elezioni in modo chiaro da parte" dei serbi, ha detto Macron al termine di un incontro a quattro avvenuto a Chisinau. La presidente del Kosovo, Vjosa Osmani, si è detta poco dopo "pronta" a prendere in considerazione questa possibilità.(Frp)