Infrastrutture: Egitto, Al Sisi esamina con il premier progetti interconnessione elettrica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Egitto, Abdel Fattah al Sisi, ha incontrato il primo ministro, Mostafa Madbouly, e il ministro dell'Energia elettrica e delle energie rinnovabili, Mohamed Shaker, con cui ha discusso dei progetti di interconnessione elettrica. Lo ha annunciato in un comunicato stampa il portavoce della presidenza della Repubblica, Ahmed Fahmy. L'incontro ha riguardato i seguiti della posizione esecutiva di alcuni progetti del ministero dell'Energia elettrica, ha affermato Fahmy, aggiungendo che Al Sisi è stato informato sugli sviluppi della situazione in merito alla creazione e allo sviluppo di centri di controllo nelle reti di distribuzione dell'energia elettrica, per migliorare la prestazioni del servizio di consegna dell'energia elettrica nonché la qualità della rete elettrica. Al Sisi ha anche discusso della connessione elettrica per i progetti nazionali di bonifica dei terreni, in particolare a Toshka, nel Nuovo Delta, nel Sinai e nell'Alto Egitto. Inoltre, Al Sisi ha discusso dei progetti di interconnessione elettrica con i Paesi limitrofi, in particolare Arabia Saudita, Grecia, Cipro e Italia. Al Sisi ha stabilito di proseguire nello sviluppo del settore elettrico, al fine di continuare a sostenere il piano di sviluppo globale in tutti i settori, in particolare l'industria e l'agricoltura. Al Sisi ha chiesto di rafforzare i progetti di interconnessione elettrica con i Paesi vicini al fine di ottenere un reciproco vantaggio economico. Il governo egiziano ha firmato il mese scorso un memorandum d'intesa con la società norvegese Scatec per avviare gli studi volti a realizzare di interconnessione dall'Egitto all'Europa, attraverso l'Italia. Il governo ha dichiarato che studierà l'esportazione di elettricità da fonti rinnovabili pari a circa 3 gigawatt. (Cae)