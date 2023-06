© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I progetti per la creazione di due zone di attracco per navi nel sud della Corsica, nella baie di Roccapina e Murtoli, sono stati soppressi. Lo ha annunciato il prefetto marittimo Gilles Boidevezi durante una conferenza stampa a Bonifacio. Il decreto per bloccare la creazione delle zone punta a proteggere la flora sottomarina, in particolar modo la posidonia oceanica.(Frp)