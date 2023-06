Agricoltura: Lollobrigida firma decreto per gestione risorse per flavescenza dorata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Francesco Lollobrigida, ha firmato il decreto che contiene i criteri di riparto e di gestione del Fondo per il sostegno alle imprese agricole colpite dalla flavescenza dorata della vite. Lo riferisce il ministero in una nota, spiegando che il fondo, previsto dalla legge di Bilancio, ha una dotazione di 1,5 milioni di euro per il 2023 e due milioni di euro annui a decorrere dal 2024, con l'obiettivo di erogare contributi per la sostituzione, tramite rimpiazzo o reimpianto, di piante di vite estirpate in vigneti colpiti dalla malattia epidemica. Le risorse sono ripartite tra le Regioni Veneto, Toscana, Emilia-Romagna, Piemonte, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Liguria e nelle province autonome di Trento e Bolzano interessate dalla recrudescenza della malattia. Il testo del provvedimento, su cui è stata raggiunta il 24 maggio l'intesa in Conferenza Stato-Regioni, prevede la possibilità di modifiche in caso di variazioni dei livelli di diffusione della malattia. "Andiamo avanti con determinazione per far arrivare sul territorio le azioni previste dalla Legge di Bilancio", ha dichiarato Lollobrigida. (Rin)