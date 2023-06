Maltempo: Barelli (FI), in Emilia-Romagna risposta governo immediata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- C'è grande solidarietà per la catastrofe accaduta in Emilia-Romagna, che è un dramma comunque di carattere nazionale. “La risposta del governo è stata immediata". Così il presidente dei deputati di Forza Italia, Paolo Barelli, intervenuto a “Tagadà” su La7. “Oggi è partita la campagna di comunicazione da parte del ministero del Turismo per indirizzare la scelta turistica verso l'Emilia-Romagna e la previsione è di raggiungere i 500 mila posti letto occupati in più. Per l'emergenza, il governo ha già stanziato 2 miliardi di euro che potranno arrivare anche a 7 miliardi. Abbiamo bloccato i pagamenti delle imposte, delle tasse, degli oneri per le aziende”, ha aggiunto Barelli. (Rin)