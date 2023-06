Moldova-Ucraina: Zelensky, avremo "ruolo importante" in risoluzione crisi Transnistria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ucraina avrà un "ruolo importante" nella risoluzione della crisi della Transnistria. È quanto ha affermato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, durante una conferenza stampa nell'ambito del vertice della Comunità politica europea (Cpe) a Castel Mimi, in Moldova. Secondo il leader dell’Ucraina, "anche la Romania può essere coinvolta nella risoluzione del problema, così come altri partner possono parlare insieme". "L'Ucraina avrà uno dei ruoli principali. Abbiamo un confine unico", ha sottolineato Zelensky. Rispondendo alla domanda su cosa accadrà alle truppe russe schierate in Transnistria, il capo dello Stato ucraino ha detto che "vorranno vivere, pertanto se ne andranno via".(Kiu)