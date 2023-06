Roma: Gasparri (FI) su poliziotta uccisa, vicinanza a familiari e Polizia di Stato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- In attesa di conoscere le ragioni di quanto accaduto questa mattina a San Basilio dove una poliziotta è stata uccisa da più colpi di pistola, “mi stringo al dolore dei familiari ed esprimo la mia vicinanza e il mio cordoglio a tutta la Polizia di Stato per la perdita di un'agente che ricordiamo prestare servizio presso l'Ispettorato di Pubblica sicurezza della Camera dei deputati". Lo dichiara in una nota il vicepresidente del Senato, Maurizio Gasparri, di Forza Italia. (Rin)