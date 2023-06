Bulgaria: Denkov, compiuti progressi nelle discussioni per formare governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I colloqui tra Continuiamo il cambiamento-Bulgaria democratica (Pp-Db) e Cittadini europei per lo sviluppo della Bulgaria-Unione delle forze democratiche (Gerb-Sds) per la formazione del governo “hanno compiuto progressi”. Lo ha detto Nikolaj Denkov, il premier designato di Pp-Db, citato dall’emittente radiofonica “Radio Bulgaria”. Le discussioni attualmente in corso tra le due formazioni politiche rientrano nell'ambito del secondo mandato esplorativo consegnato dal capo dello Stato, Rumen Radev. “I colloqui interni hanno registrato dei progressi, ma gli accordi raggiunti devono essere discussi ancora a livello interno. Solo successivamente potremo annunciarli”, ha affermato Denkov.(Seb)