Agroalimentare: la Regione Lazio a "Slow fish" 2023 per valorizzare la filiera ittica (2)

- La Regione Lazio vanta una presenza considerevole di imbarcazioni destinate alla pesca. Esse operano soprattutto nei tre Compartimenti marittimi di Civitavecchia, Roma e Gaeta. Va ricordato, inoltre, che con oltre 5.600 tonnellate di pescato, la produzione ittica regionale, in termini di quantità, ammonta al 3,2 per cento circa del totale nazionale. Poco più del 60 per cento della quantità totale del pescato del Lazio proviene da battelli da pesca a strascico, mentre il 30 per cento circa dalla piccola pesca costiera. I battelli da pesca a strascico, pur rappresentando appena il 20 per cento della flotta regionale, pesano per oltre il 70 per cento sul valore della produzione locale. In valori economici la produzione laziale di pesce rappresenta il 4 per cento del valore complessivo nazionale. "Ringrazio le aziende presenti che si mettono in gioco e partecipano per promuovere assieme a noi il settore ittico. Del resto, chi partecipa alle fiere vanta un fatturato e utili di sette volte superiori rispetto a quelli di altre imprese", sottolinea Andrea Napoletano, commissario straordinario Arsial. L'Arsial intende aiutare la filiera in tre modi: da una parte tutelandone la biodiversità, le acque interne e l'ecosistema. Dall'altra sostenendola con fondi appositi, tra cui giocano un ruolo fondamentale quelli europei. Infine, promuovendone la partecipazione ad eventi come quello di Genova. (Com)