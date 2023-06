Milano: amante Impagnatiello, io e Giulia ci siamo sentite, ero preoccupata dai suoi messaggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella giornata di sabato 27, con Giulia Tramontano "ci siamo sentite" tramite "Whatsapp e a mio avviso mi stava scrivendo in maniera diversa da quanto aveva fatto in precedenza”, dopo le 23:29 "ero preoccupata, visti gli ultimi messaggi da lei invitatimi”. Lo ha raccontato la 23enne ai carabinieri, ricostruendo l’incontro avuto con Giulia dopo che entrambe avevano scoperto della vita parallela di Impagnatiello. “Giulia mi diceva che avrebbe fatto rientro a casa di Alessandro dove mi ha detto di vivere stabilmente". “Fino a prima di vederci e quando ci siamo incontrate”, attorno alle 17 all’Armani Hotel, "Giulia era convinta di voler parlare tutti e tre insieme e di trovare una spiegazione, mentre nei messaggi ricevuti tra le 20:30 e le 21:50 mi scriveva che lei non era stata sincera con me e di lasciarla in pace e che voleva tornarsene a casa. Dopodiché Giulia non mi ha risposto più a nessun messaggio in chat”. A quel punto, “ho provato a contattarla telefonicamente, alle 21:49, ma senza ricevere risposta, in quanto mi rispondeva la segreteria telefonica”. Nel frattempo la 23enne ha scritto a Impagnatiello per chiedere notizie di Giulia. “Lui mi scriveva che stava dormendo, chiedendomi di incontrarmi poi solo alle 23:29, dopo due tentativi di videochiamate, riuscivo a mettermi in contatto con Alessandro e in quelle circostanze si è mostrato seduto nel suo balcone di casa e io gli ho chiesto nuovamente dove fosse Giulia, sia perché non mi rispondeva più sia in quanto ero preoccupata visti gli ultimi messaggi da lei invitatimi”. (Rem)