Aeroporti: l'innovazione al centro, AdR vince "Corporate innovation award"

- Giornata significativa in termini di innovazione per Aeroporti di Roma, che si aggiudica per il secondo anno consecutivo il “Corporate innovation award”, riconoscimento assegnato da Plug and Play, uno dei più grandi operatori di Venture Capital della Silicon Valley, come migliore corporate partner a livello globale in ambito Travel & Hospitality, per l'impegno a promuovere le iniziative di open innovation e a costruire “l’aeroporto del futuro”. Lo comunica in una nota AdR. Il premio, ricevuto dal team Innovation di Aeroporti di Roma durante il “Travel & Smart Cities Expo” a Vienna, si aggiunge all’annuncio del primo investimento di AdR ventures, il nuovo veicolo societario per l’avvio delle attività di Corporate Venture Capital di Aeroporti di Roma, con Ottonomy, startup statunitense leader nel settore deep tech, che fornisce consegne contactless utilizzando dei robot completamente autonomi. (segue) (Com)