Aeroporti: l'innovazione al centro, AdR vince "Corporate innovation award" (2)

- In seguito al test che è stato un successo durante il programma di accelerazione nell'Innovation hub di Fiumicino, il progetto di consegna autonoma è diventato parte della strategia a lungo termine di AdR, finalizzata a mantenere i più alti livelli di servizio e a migliorare l'esperienza dei passeggeri utilizzando tecnologie e innovazioni all'avanguardia. "Il primo investimento di AdR Ventures è un ulteriore passo verso la costruzione dell'aeroporto del futuro, che sarà più autonomo e incentrato sui passeggeri. Queste sono due caratteristiche che abbiamo riscontrato in Ottonomy, sia in termini di team, sia di tecnologia. Ci aspettiamo un grande futuro insieme. Siamo convinti che questa partnership aprirà nuove opportunità nel settore e contribuirà a trasformare l'esperienza dei viaggiatori negli aeroporti di tutto il mondo,” ha dichiarato Emanuele Calà, consigliere delegato di AdR Ventures e vice president Innovation & Quality di AdR. (segue) (Com)