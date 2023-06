Aeroporti: l'innovazione al centro, AdR vince "Corporate innovation award" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Aeroporto Internazionale di Roma ha collaborato con importanti partner aziendali e strategici, primo fra tutti Plug & Play Tech Center, allo sviluppo di "Runway to the future", programma di accelerazione ambientato Innovation Hub dell’aeroporto di Fiumicino, primo acceleratore industriale nel cuore di un aeroporto. Il Programma di Open Innovation di Aeroporti di Roma si concentra sulla selezione di startup internazionali e punta a uno sviluppo congiunto per un massimo di 8 mesi all'interno dell'Innovation Hub, dando alle startup la possibilità di sviluppare una test all'interno dell'aeroporto e di sbloccare una soluzione completa di roll-out. AdR Ventures si propone di offrire un ulteriore supporto alle startup, investendo nelle loro idee non soltanto in termini economici, ma anche in termini di know-how, favorendo lo sviluppo e la crescita di nuove aziende e imprenditori per accompagnare la trasformazione digitale del settore. Si tratta della prima iniziativa di questo tipo nel settore del trasporto aereo in Italia, volta a finanziare lo sviluppo di progetti in settori ad elevato potenziale di innovazione, in sinergia con le esigenze operative e strategiche dell'aeroporto. AdR Ventures opera come motore per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile, assicurando supporto alle startup più virtuose e con maggiore prospettiva, accompagnandole nell'integrazione con il business e nella gestione dei processi di investimento (segue) (Com)