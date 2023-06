Aeroporti: l'innovazione al centro, AdR vince "Corporate innovation award" (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ottonomy, selezionata attraverso la prima Call 4 Ideas di AdR, ha partecipato al programma di accelerazione a partire da settembre 2022, e ha offerto un servizio ai viaggiatori grazie alla consegna autonoma, effettuata direttamente ai gate d’imbarco. Durante il test, Ottonomy è stata in grado di raggiungere importanti risultatiseguenti Kpi all'aeroporto di Fiumicino: più 150 km percorsi nei Terminali dai robot Ottobots, Zero incidenti in aeroporto, più 300 clienti hanno utilizzato il servizio, 3 minuti di tempo di consegna in media. "Siamo onorati di continuare a lavorare con ADR Ventures e con l'Innovation Hub per migliorare l'impatto e rendere più agevole l'esperienza del passeggero attraverso la tecnologia - ha affermato Ritukar Vijay, Ceo di Ottonomy -. AdR si impegna veramente a essere leader nell'innovazione e a offrire eccellenza e nuove esperienze ai suoi clienti. Questa partnership è all'avanguardia nel futuro dell'esperienza di viaggio per i clienti di tutto il mondo". Oggi, Ottonomy ha partecipato insieme al team di innovazione di AdR al Travel & Hospitality & Smart Cities Expo Day di Plug and Play a Vienna per discutere del recente lancio di AdR Ventures e di come l'innovazione e le tecnologie all'avanguardia stiano ridefinendo l'esperienza dei passeggeri; in questo contesto, è stato mostrato in azione anche Ottobot. (Com)