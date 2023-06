Ucraina: Zelensky, tre civili morti a Kiev per non essere riusciti a entrare in rifugio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tre persone, tra cui un bambino, sono morte oggi a Kiev perché non sono riuscite a entrare in un rifugio antiaereo nel corso di un bombardamento russo. Lo ha reso noto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, assicurando che i provvedimenti saranno "molto severi". Commentando l'attacco nel corso di una conferenza stampa nell'ambito del vertice della Comunità politica europea (Cpe) a Castel Mimi, in Moldova, Zelensky ha evidenziato che ci sono "persone responsabili" di quanto accaduto. "Scopriremo i dettagli del fatto, i civili hanno perso l'opportunità di entrare nel rifugio antiaereo e, sfortunatamente, sono morti. Come se non bastassero i nemici in Russia, come risulta, abbiamo anche quelli interni", ha aggiunto il capo dello Stato ucraino. Il sindaco della capitale ucraina, Vitaliy Klitschko, ha precisato sul proprio canale Telegram che l'incidente è accaduto in un policlinico, i cui vertici avrebbero dovuto assicurare libero accesso al rifugio antiaereo. (Kiu)