Cultura: musei aperti e gratuiti per il 2 giugno, fine settimana ricco di eventi a Roma

- Arte, cinema, danza, musica, teatro e attività per bambini e famiglie, promossi dall'assessorato alla Cultura di Roma Capitale con un primo fine settimana di giugno ricco di eventi. Domani, in occasione della Festa della Repubblica Italiana, oltre alla storica parata che si tiene in via dei Fori Imperiali, il ministero della Cultura ha deciso di dare libero accesso ai musei, alle aree e ai parchi archeologici ed ai complessi monumentali di pertinenza statale inclusi, in assenza di un percorso espositivo separato e di un biglietto distinto, gli spazi in cui sono allestite mostre o esposizioni temporanee. Inoltre Casina di Raffaello, lo spazio arte e creatività di Roma Capitale, gestito in collaborazione con Zètema Progetto Cultura, aprirà straordinariamente le porte dalle ore 11 alle 20, ad adulti e ragazzi, famiglie con i loro bambini, per un incontro musicale che si terrà sulla splendida terrazza dell’edificio con affaccio sul verde di Villa Borghese. A partire dalle ore 18:30 il minuscolo jazz duo composto da Donatella Montinaro (voce) e Chester Harlan (chitarra elettrica) proporrà ai presenti un’immersione nel vasto repertorio degli standard jazz, dell’improvvisazione e dell’esplorazione di nuove sonorità ritmiche e armoniche. (segue) (Rer)