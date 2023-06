Cultura: musei aperti e gratuiti per il 2 giugno, fine settimana ricco di eventi a Roma (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'ambito delle iniziative promosse dalla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali il 4 giugno, prima domenica del mese, torna l'ingresso gratuito per tutti nei Musei civici e in alcune aree archeologiche della città come il Circo Massimo e i Fori Imperiali. Nei Musei civici saranno visitabili gratuitamente sia le collezioni permanenti sia le mostre temporanee, a eccezione della visita in realtà aumentata e virtuale Circo Maximo Experience, alla quale si potrà partecipare con biglietto a tariffazione ordinaria. Questi i musei civici aperti: Musei Capitolini; Mercati di Traiano - Museo dei Fori Imperiali; Museo dell'Ara Pacis; Centrale Montemartini; Museo di Roma a Palazzo Braschi; Museo di Roma in Trastevere; Galleria d'Arte Moderna; Musei di Villa Torlonia; Serra Moresca di Villa Torlonia; Museo Civico di Zoologia; Museo di Scultura Antica Giovanni Barracco; Museo Carlo Bilotti - Aranciera di Villa Borghese; Museo Pietro Canonica a Villa Borghese; Museo Napoleonico; Museo della Repubblica Romana e della memoria garibaldina; Museo di Casal de' Pazzi; Museo delle Mura; Villa di Massenzio. L'emozionante Circo Maximo Experience proseguirà inoltre per tutto il mese di giugno consentendo al visitatore di immergersi totalmente, attraverso l'uso di speciali visori 3D, nella storia del Circo Massimo grazie alle ricostruzioni architettoniche e paesaggistiche di tutte le sue fasi storiche. (segue) (Rer)