Cultura: musei aperti e gratuiti per il 2 giugno, fine settimana ricco di eventi a Roma (3)

- Tornano anche i "Weekend stellari" a Palazzo Braschi, con le conferenze e gli incontri per tutti, pensati e realizzati appositamente per lo spazio museale dagli astronomi del Planetario di Roma. Un'occasione da non perdere per approfondire tematiche astronomiche e avventurarsi alla scoperta dell'universo e del sistema solare tra spiegazioni scientifiche, storia, arte e narrazioni mitologiche. A Villa Torlonia, il 3 giugno dalle 10 alle 19, torna l'apertura straordinaria della Torre Moresca. Singoli visitatori e gruppi potranno visitare i due piani dell'imponente costruzione, scoprire le suggestive vetrate colorate e gli stucchi policromi del suo interno e rivivere in parte quello stupore che doveva impressionare i pochi e privilegiati ospiti del Principe Torlonia. Nell'ambito delle Passeggiate romane, il nuovo ciclo di itinerari alla scoperta di luoghi, noti e meno noti, di Roma dal medioevo alla contemporaneità, ideati e condotti da curatori della Sovrintendenza Capitolina, sempre sabato alle 10, a cura di Barbara De Petra, si terrà una visita guidata alla Porta del Popolo e al Centro di Documentazione del Sito Unesco di Roma che ha sede proprio all'interno della Porta. (segue) (Rer)