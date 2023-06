Cultura: musei aperti e gratuiti per il 2 giugno, fine settimana ricco di eventi a Roma (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella sua ultima notte, la grande Anna Magnani vive un sogno in cui si mescolano passato e presente. Un sogno che è anche un viaggio nella memoria e nei princìpi della più nobile delle arti. Il 3 giugno, sempre alle 21, è la volta de Lo strano caso dei Rouge. L'ispettore Ellery Queenby, invitato a una cena a casa dei Rouge, si ritrova suo malgrado alle prese con un delitto in cui dovrà indagare sull'omicidio della padrona di casa. Un giallo dalle sfumature comiche scritto, diretto e interpretato da Fabrizio Catarci con Fabio Rosi, Fabio Del Croce, Luca Frasca, Katia Catarci, Daniela Culeddu, Katia Tuzi e Francesca Accomando. Nell'ambito della programmazione della Fondazione Teatro di Roma dedicata ai ragazzi, invece, il 4 giugno alle 19 al Teatro Argentina va in scena New Sparta, saggio-spettacolo del Laboratorio Pilota del Piero Gabrielli 2023 che, in questa edizione, ha scelto come tema la "guerra". Una storia distopica ambientata nel 2323, all'indomani della quinta guerra nucleare, su un'isola di spazzatura che galleggia nell'Oceano. Una piccola comunità che vive il conflitto bellico come la normalità, ma che un po' alla volta cerca di smantellare questa normalità facendo crescere nelle ragazze e nei ragazzi dell'isola la consapevolezza degli orrori che esso provoca. (segue) (Rer)