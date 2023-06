Italia-RdC: Aloisio (M5s), nasce intergruppo parlamentare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'incontro avuto a Roma con l'ambasciatore del Congo, Sua Eccellenza Emile Tshinga e il Console Angelo Melone “è il primo passo per lanciare un intergruppo parlamentare tra l'Italia e la Repubblica democratica del Congo (RdC), Paese con cui intendiamo rafforzare un legame di amicizia e gettare le basi di una solida collaborazione internazionale". Lo dichiara in una nota Vincenza Aloisio, componente della Commissione Cultura al Senato, promotrice dell'iniziativa. "Circa 30 parlamentari italiani hanno aderito all'iniziativa che ho fortemente sostenuto, anche a seguito di alcuni incontri con esponenti del governo congolese e già nelle prossime settimane il nostro progetto prenderà corpo con diverse iniziative e incontri, lungo il solco del dialogo e della cooperazione. L'obiettivo è quello di sviluppare le relazioni tra i due Paesi, supportare le attività che nascono dagli sforzi e dalle risorse delle comunità locali, sensibilizzare l'opinione pubblica sulle gravi violazioni dei diritti umani, perpetrate in particolare nei confronti delle donne. L'intergruppo avrà quindi l'intento di promuovere, stimolare le relazioni bilaterali tra i due Paesi e incentivare i rapporti culturali, favorendo lo sviluppo del capitale umano e la realizzazione di azioni concrete e progetti di ampio respiro", aggiunge Aloisio. (Rin)