Auto: De Palma (Fiom-Cgil), domani chiederemo a Tavares di aprire confronto su futuro Stellantis (2)

- Siamo un Paese in grado di produrre un milione e 800 mila auto, ne produciamo meno di 500 mila. Abbiamo la necessità di darci un obiettivo, quello di arrivare subito, con un piano garantito nel rapporto tra governo e impresa, alla produzione in Italia di almeno un milione di veicoli e abbiamo la necessità che la transizione porti al fatto che quelli che hanno una certa età vadano fuori dagli stabilimenti, a fronte dell'assunzione di almeno 3.500 giovani. Inoltre, occorre produrre in Italia auto ecologiche alla portata del cittadino medio, perché la 500 elettrica un operaio non può comprarla", ha concluso De Palma (Rpi)