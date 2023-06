Usa: senatore repubblicano chiede indagine per falsa testimonianza contro amministratore delegato di TikTok

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore repubblicano Marco Rubio ha chiesto al dipartimento della Giustizia di avviare una indagine per falsa testimonianza nei confronti dell’amministratore delegato di TikTok, Shou Zi Chew. In una lettera inviata al procuratore generale degli Stati Uniti, Merrick Garland, il senatore della Florida ha affermato che l’amministratore delegato del social network avrebbe mentito durante una audizione al Congresso, dichiarando sotto giuramento che i dati personali degli utenti statunitensi sulla piattaforma non sarebbero conservati in Cina. Nella lettera, Rubio ha riferimento ad un rapporto pubblicato nei giorni scorsi dalla rivista “Forbes”, nel quale si afferma che i dati sensibili degli utenti statunitensi (come il numero di Social Security) sarebbero conservati in Cina. Questo consentirebbe al governo di Pechino di accedere ai dati riservati dei cittadini Usa attivi sulla piattaforma, di proprietà della società cinese ByteDance. Durante la sua recente audizione di fronte alla commissione Energia e Commercio della Camera dei rappresentanti, l’amministratore delegato ha affermato il contrario, ma Rubio ha scritto che “queste dichiarazioni sono chiaramente false: i dati personali degli utenti statunitensi sono conservati all’interno di server che si trovano in Cina”. (Was)