Università: il Politecnico di Milano tra i primi 100 al mondo per i 17 obiettivi ONU sulla sostenibilità

- Il Politecnico di Milano si classifica al secondo posto in Italia e 91° università al mondo nella classifica generale THE Impact Ranking 2023, guadagnando ben 7 posizioni (era 98° nel 2022). Attivo dal 2019 questo ranking quantifica come le università stanno contribuendo ai 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite e vede la partecipazione di 1.591 università in totale al mondo. La migliore performance del Politecnico di Milano è nell'SDG 9 Imprese, Innovazione e Infrastrutture: 16° posto al mondo (18° lo scorso anno). L’importante rete di laboratori è composta da 6 grandi infrastrutture utilizzate sia per scopi di ricerca che dalle imprese, 245 laboratori di ricerca e 34 laboratori interdipartimentali. A dicembre 2022, gli spin-off attivi al Politecnico di Milano erano 82 e i singoli brevetti 2925. Sono previsti nuovi laboratori di ricerca nei settori aerospaziale, dell’economia circolare, della mobilità e della transizione energetica. (segue) (Com)