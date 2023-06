Università: il Politecnico di Milano tra i primi 100 al mondo per i 17 obiettivi ONU sulla sostenibilità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Molto buoni anche i posizionamenti nel SDG 8 Lavoro Dignitoso e Crescita Economica con un 37° posto (dal 59° dello scorso anno) e SDG 10 Ridurre le disuguaglianze al 28° posto (45° nel 2022). Su questo fronte continuano i due principali programmi strategici del Politecnico, che mirano a garantire pari opportunità per tutti sia nello studio che nel lavoro. Il programma POP Pari Opportunità Politecniche, che punta a garantire un ambiente di studio e di lavoro rispettoso dell’identità di genere, della disabilità, della cultura e della provenienza e scholarships@polimi, diversi programmi di borse di studio per garantire a tutti pari diritti all’istruzione e promuovere l’iscrizione di gruppi sottorappresentati. “Il nostro impegno nella promozione della cultura dello sviluppo sostenibile in tutte le attività istituzionali, nella didattica e nella ricerca è totale e i primi risultati lo dimostrano – commenta Donatella Sciuto, Rettrice del Politecnico di Milano. Un percorso appena iniziato ma che coinvolge tutte le energie della comunità politecnica su almeno quattro fronti: sostenibilità ambientale, promozione della ricerca responsabile, cooperazione internazionale e pari opportunità”. (segue) (Com)