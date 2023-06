Università: il Politecnico di Milano tra i primi 100 al mondo per i 17 obiettivi ONU sulla sostenibilità (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La metodologia applicata per calcolare il THE Impact Rankings 2023 prevede che ogni università selezioni in autonomia un minimo di 4 obiettivi di sviluppo sostenibile su cui vuole confrontarsi. Il ranking misura l’impatto di ricerca e didattica su temi collegati agli SDGs, la gestione responsabile delle risorse dell’ateneo da parte di staff, docenti e studenti, il coinvolgimento attivo degli stakeholder nazionali e usa sia indicatori quantitativi (citazioni, pubblicazioni ecc.), che informazioni sui programmi attivati dagli atenei. Collaborare con la società e aiutarla a raggiungere gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile a livello globale, nazionale e locale è parte integrante della missione di un’università come il Politecnico di Milano, saldamente inserita sia nel contesto comunitario di riferimento, sia nell’ambiente accademico internazionale. (Com)