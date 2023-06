Cpe: Fiala, incontro odierno invia messaggio di forte sostegno a Moldova e Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'incontro di oggi della Comunità politica europea ha inviato un messaggio di forte sostegno alla Moldova e all'Ucraina. Lo ha detto il premier ceco Petr Fiala, nella conferenza stampa conclusiva della riunione della Comunità politica europea (Cpe) a Castel Mimi, in Moldova. "Ammiro molto il coraggio della Moldova di fronte alla Russia e come fronteggia l’impatto dell’invasione dell’Ucraina. Oggi mandiamo un messaggio forte di sostegno verso la Moldova e l’Ucraina", ha rilevato Fiala. La Cpe continua a mostrare la propria importanza come forum per ogni Paese membro, ha aggiunto. “La Repubblica Ceca capisce molto bene le difficoltà di organizzare un evento così grande di alto livello”, ha detto Fiala, rivolto alla presidente moldava Maia Sandu.(Vap)