Veneto: Adsp Mar Adriatico settentrionale rilascia concessione demaniale a Vecon Spa

- Vecon Spa ha ottenuto, con voto unanime, dal Comitato di gestione dell'Autorità di sistema portuale del Mar Adriatico settentrionale il rilascio della concessione demaniale e correlata autorizzazione all'esercizio di operazioni portuali in conto terzi. Come si rende noto in un comunicato, "la concessione riguarda un compendio demaniale di complessivi 282.800 mq presso il Porto Commerciale di Marghera – Molo B composto da aree, edifici, impianti ferroviari (per uno sviluppo complessivo di 3.200 metri) e banchine (banchina Emilia per 510 metri e Banchina Liguria per 350 metri di lunghezza). Oggetto della concessione riguarda il mantenimento e lo sviluppo del compendio ai fini dello sbarco, imbarco, trasbordo, deposito e movimentazione conto terzi di container e ro-ro, nonché di tutti i servizi portuali complementari e accessori al ciclo delle operazioni portuali". La durata è stata fissata a 25 anni, a partire dal primo ottobre 2024, con un canone nominale superiore ai 2 milioni di euro/anno. (segue) (Rev)