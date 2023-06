Veneto: Adsp Mar Adriatico settentrionale rilascia concessione demaniale a Vecon Spa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vecon Spa ha previsto il raggiungimento in questo periodo, come elenca la nota, "di un volume di traffico feeder e intra-mediterraneo pari a 500.000 Teu, uno shift modale medio da strada a ferro del 6 per cento dei propri volumi e proseguire, per il tempo necessario, ad ospitare (per il tempo necessario alla struttura commissariale) gli accosti di navi da crociera nella modalità attuale". Saranno attuati investimenti pari a 78,6 milioni di euro soprattutto in materia di sostenibilità ambientale. "Un passo decisamente in avanti, che apre concretamente la stagione delle nuove concessioni nell'isola di Marghera e proietta il nostro sistema portuale nel futuro", ha dichiarato il presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Adriatico settentrionale, Fulvio Lino Di Blasio. "Vecon fa parte del gruppo internazionale Psa International, primo terminalista al mondo in termini di volumi movimentati, che gestisce 66 terminal intorno al mondo. Con questa concessione diamo una prospettiva ai traffici, al lavoro portuale, alla sostenibilità, alla transizione verso un porto più moderno ed efficiente e diamo il nostro contributo alla crescita dell'intero sistema economico e logistico (oltreché portuale) del Veneto e del Nord Est", ha poi concluso. (Rev)