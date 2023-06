Milano: Pagano (FI) su Giulia Tramontano, sgomento e rabbia per ennesimo femminicidio in Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Provo sgomento e rabbia per l'ennesimo femminicidio in Italia, un atto atroce che questa volta ha colpito Giulia Tramontano, giovane donna in stato di gravidanza. Non possiamo più rimanere inermi davanti al drammatico ritrovamento del corpo di Giulia e di tutte le altre donne che hanno perso la vita in modo così tragico. Dobbiamo unirci contro il femminicidio ed educare le nuove generazioni a riconoscere il valore di ogni individuo e a promuovere relazioni sane e consapevoli. È solo attraverso un impegno collettivo che potremo porre fine a questa violenza e costruire un futuro in cui le donne possano vivere libere da ogni forma di paura". Lo scrive in una nota il Presidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati, Nazario Pagano (FI). (Com)