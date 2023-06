Roma: Cgil, rafforzare strumenti e agire su piano culturale contro violenza donne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rafforzare strumenti a sostegno delle donne che subiscono violenze e agire sul piano culturale. "Ancora una donna uccisa per mano di un uomo. La notizia del terribile assassinio di Pierpaola Romano, agente di polizia, avvenuto questa mattina a San Basilio, per mano di un suo collega, che poco dopo si sarebbe suicidato, arriva a poca distanza dalla conferma di altri femminicidi: quello di Giulia Tramontano, nel milanese, e quello di Yirel Santana, 34enne di Cassino". Lo scrive, in una nota, la Cgil di Roma e del Lazio. "Parlarne e discuterne come fatti episodici - continua la nota - è sbagliato, bisogna affermare con forza e senza remore che, al di là delle circostanze e delle modalità, rientrano a pieno titolo nel modello di gestione delle relazioni patriarcale, tossico e pericoloso, un modello di cui la nostra società è intrisa. Azioni e strumenti a sostegno delle donne che subiscono violenze sono fondamentali, vanno rafforzati con l'obiettivo di garantire la sicurezza, i diritti e l'autodeterminazione delle donne ma serve agire sul piano culturale per prevenire la violenza di genere: l'educazione all'affettività e alle relazioni nei luoghi dell'istruzione e della formazione deve essere una priorità. Siamo anche convinti che sia necessario un cambio di approccio mediatico, perché troppe volte si lascia intendere un'attribuzione di responsabilità alle donne vittime di femminicidio e troppo spesso si deresponsabilizzano gli assassini, dipinti come soggetti colpiti da momenti di non lucidità e irrazionalità", conclude il sindacato. (Com)