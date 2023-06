2 Giugno: Girelli (Pd), proporremo di regalare copia della Costituzione a tutti i neo 18 enni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La prossima settimana "presenteremo – con il Senatore Alfredo Bazoli – una proposta di legge" per "favorire la distribuzione gratuita a tutti i neo-diciottenni italiani di una copia della Costituzione". Lo annuncia in un nota l'onorevole Gian Antonio Girelli, membro della XII Commissione Affari Sociali della Camera ricordando le celebri parole di Piero Calamandrei agli studenti milanesi nel decennale della Liberazione: ""Quindi voi, giovani, alla Costituzione dovete dare il vostro spirito, la vostra gioventù, farla vivere, sentirla come cosa vostra, metterci dentro il senso civico, la coscienza civica, rendervi conto, rendervi conto, che ognuno di noi non è solo, non è solo; che siamo in più, che siamo parte anche di un tutto, un tutto nei limiti dell'Italia e del mondo". La nostra Costituzione, prosegue Girelli, "dovrebbe essere veramente conosciuta da tutti i cittadini. Specie da chi è impegnato a ricoprire pubbliche cariche. Ma sappiamo che non è così. Dobbiamo investire nei giovani, nei cittadini che al compimento della maggiore età acquisiscono diritti ma anche doveri". Regalar la Costituzione ai neo 18 enni, conclude, è "un gesto che già diversi comuni compiono spontaneamente. È bene che questa iniziativa venga fatta propria da tutte le municipalità perché sono l'Istituzione più prossima ai neocittadini. Un gesto che vuole essere un invito a vivere al meglio il proprio impegno sociale e civile". (Com)