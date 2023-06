Brennero: Uggè (Fai-Conftrasporto), bene posizione Salvini per libertà di circolazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Brennero, finalmente la marcia è ingranata: “importante la presa di posizione del ministro Salvini, oggi, al summit con i colleghi dell'Ue a Lussemburgo". Così in una nota il presidente di Fai Conftrasporto-Confcommercio, Paolo Uggè, che sottolinea come "dopo anni di chiacchiere e lettere a vuoto un rappresentante del governo italiano si impegna sul tema della libertà della circolazione, per porre fine a un illegittimo atteggiamento del governo austriaco". "Il nostro ministro dei Trasporti e vicepresidente del Consiglio ha, nel suo intervento di oggi, evidenziato l'illegittimità dei comportamenti che limitano uno dei principi sui quali si regge la Comunità europea", aggiunge Uggè. "Fai-Conftrasporto è totalmente disponibile a supportare l'iniziativa assunta, convinta che, se gli accordi e leggi comunitari non vengono rispettati da tutti, si rischia di minare le fondamenta sulle quali la stessa Unione europea è stata costituita", conclude il presidente di Fai-Conftrasporto. (Com)