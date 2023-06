Sudan: da Usa nuove sanzioni a quattro aziende affiliate alle parti coinvolte nel conflitto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ufficio del Tesoro Usa per il controllo degli asset stranieri (Ofac) ha annunciato nuove sanzioni nei confronti di quattro aziende le cui attività hanno contribuito a finanziare il conflitto in corso in Sudan. In una nota, le autorità statunitensi hanno spiegato che due delle entità legali sanzionate sono affiliate ai ribelli delle Forze di supporto rapido (Rsf), mentre le altre alle Forze armate sudanese (Saf). “Le misure che annunciamo oggi consentiranno di limitare i finanziamenti alle attività di entrambe le parti coinvolte nel conflitto, ostacolando il pagamento dei soldati e l’acquisto di nuove armi e forniture militari: gli Stati Uniti sono dalla parte del popolo sudanese, e contro la violenza”, ha commentato la segretaria al Tesoro, Janet Yellen. Le due aziende affiliate alle Forze di supporto rapido (Rsf) sono Al Junaid Multi Activities e Tradive General Trading. La prima, con sede a Khartoum, è controllata dal comandante delle Rsf, Mohamed Hamdan Dagalo, e dal fratello, Abdul Rahim Dagalo, e possiede a sua volta un totale di 11 sussidiarie in diversi settori del Paese, compreso quello minerario. La seconda, con sede negli Emirati Arabi Uniti, è controllata dal maggiore delle Rsf Algoney Hamdan Dagalo, e in passato ha gestito l’acquisto dei veicoli in dotazione ai ribelli. Le entità sanzionate affiliate alle Forze armate sudanesi sono Defense Industries System e Sudan Master Technology. La prima è la più importante azienda sudanese attiva nel settore della difesa, ed è specializzata nella produzione di armi convenzionali, munizioni e veicoli militari. La seconda è specializzata nella produzione di armamenti. (Was)