Migranti: Molteni, a Lecco nessuna requisizione di immobili, non è nelle indicazioni del Ministero

- "Con gli amministratori locali serve dialogo, collaborazione e condivisione nella ricerca delle soluzioni più idonee in materia di immigrazione senza gravare sulle comunità locali. Imposizioni sulla requisizione di immobili o sulla strutturazione di tendopoli per affrontare l’emergenza migratoria non sono indicazioni ne soluzioni prospettate dal Ministero dell’Interno". A dichiararlo è il sottosegretario al Ministero dell'Interno Nicola Molteni, in merito alla mancanza di alloggi per ospitare i migranti nel lecchese. "Il Governo nella sua interezza - prosegue - è impegnato quotidianamente ad affrontare in modo ordinato e senza conflittualità un’emergenza epocale come quella dei flussi con gli strumenti normativi appena adottati e introdotti nel decreto Cutro, con il lavoro quotidiano del Commissario per l’emergenza immigrazione Prefetto Valenti, e con l’interlocuzione bilaterale dei Ministri con i Paesi di partenza e transito delle migrazioni e a livello comunitario. Potenziamento dei rimpatri e procedure accelerate in frontiera sono le soluzioni che stiamo mettendo in campo per gestire il fenomeno dei flussi". (Com)