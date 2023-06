Serbia: Vucic, non ci sarà aumento prezzo elettricità senza cambiamenti in settore energetico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente serbo Aleksandar Vucic ha dichiarato che "non ci sarà alcun aumento del prezzo dell'elettricità", come concordato con il Fondo monetario internazionale (Fmi), "se le cose rimangono così come sono nel settore energetico nazionale". Lo riporta l'agenzia di stampa "Fonet". Al vertice della Comunità politica europea (Cpe) di Castel Mimi, in Moldova, Vucic ha affermato che al panel dedicato all'energia è stato chiesto maggiore aiuto e sostegno nell'ambito dei preparativi per il prossimo inverno, e lui si è detto, "fiducioso che arriverà". "Ci sono problemi nel bilancio europeo, ma noi abbiamo riserve, abbiamo soldi. Se le cose rimangono come stanno, non avremo bisogno dell'aumento del prezzo dell'elettricità come concordato con il Fmi", ha sottolineato il capo dello Stato serbo. (Seb)