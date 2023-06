Lavoro: Cgil, bene crescita occupazione ma contrastare piaga precarietà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I dati diffusi quest'oggi dall'Istat “confermano alcune tendenze in atto nel mercato del lavoro del nostro Paese come la crescita, in termini assoluti, dell'occupazione, ma se esaminati attentamente emergono aspetti sulla qualità del lavoro che non possono essere sottovalutati, anzi ci indicano l'urgenza di rimuovere le diffuse condizioni di precarietà". Così la segretaria confederale della Cgil, Maria Grazia Gabrielli, commenta in una nota le rilevazioni su occupati e disoccupati relative al mese di aprile 2023. La dirigente sindacale si sofferma quindi sulla dimensione qualitativa dell'occupazione italiana e afferma: "Se da un lato è positiva la crescita degli occupati, dall'altro non possiamo che evidenziare il differenziale sul tasso di occupazione (15-64 anni) rispetto alla media dei Paesi europei: l'Italia si attesta sul 61 per cento, l'Europa (area euro) al 69,4 per cento. E tale differenziale - sottolinea - si concentra principalmente sulla componente femminile del mercato del lavoro, con l'Italia al 52,3 per cento e l'Europa al 64,8 per cento". "Inoltre - prosegue Gabrielli - dalla rilevazione comincia a intravedersi un effetto 'paradosso' conseguente al calo demografico che fa registrare un calo degli occupati nella fascia 34-49 anni. Effetto 'paradosso' che vede crescere il tasso di occupazione insieme al calo degli occupati conseguente alla riduzione della forza lavoro disponibile". (segue) (Com)