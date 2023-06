Lavoro: Cgil, bene crescita occupazione ma contrastare piaga precarietà (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sempre sul versante qualitativo - aggiunge la segretaria confederale - non si può non mettere in evidenza la dimensione complessiva del bacino di occupati a termine, quasi tre milioni, corrispondente ad oltre il 16 per cento degli occupati dipendenti. Andrebbero poi considerati i contratti di breve e brevissima durata e quelli con un numero basso di ore, il cosiddetto part-time involontario". "Il positivo trend di crescita dell'occupazione dovrebbe essere accompagnato da azioni di governo volte a rafforzare le fasce più deboli del mercato del lavoro, così da favorire sia la quantità che la qualità del lavoro. Serve un'azione urgente per contrastare la piaga della precarietà che altera la concorrenza tra le imprese. Per questo sono fondamentali interventi per far fronte al lavoro irregolare e sommerso e invece - conclude Gabrielli - con gli interventi in legge di Bilancio e con il decreto Lavoro, si persegue un'altra strada, estendendo l'utilizzo dei voucher e le possibilità di ricorso al lavoro a termine". (Com)