Lavoro: incontro sindacati-Regione Lazio, accordo su mobilità in deroga aree crisi complessa

- Incontro tra Regione Lazio e sindacati per definire l'accordo sulla mobilità in deroga nelle aree di crisi complessa. Lo annunciano, in una nota, la Cgil di Roma e del Lazio, la Cisl del Lazio e la Uil del Lazio. "Quest'anno - continua la nota - l'iter per la definizione dell'accordo è stato particolarmente lungo rispetto agli anni passati, un ritardo che sottolinea la farraginosità burocratica nel definire ed erogare gli ammortizzatori sociali, una farraginosità che si scarica sui percettori della mobilità in deroga che da gennaio non ricevono il sostegno al reddito pur avendone i requisiti e dunque il diritto. Quest'elemento è stato oggetto di discussione sia nel primo incontro con la Regione e sia in quello di oggi, tutte le parti hanno convenuto sull'opportunità di ridurre i tempi e già in queste settimane, nell'ambito del proprio ruolo e responsabilità hanno sollecitato prima la definizione del decreto interministeriale e poi la registrazione della stesso presso la Corte dei Conti". (segue) (Com)