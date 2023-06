Pnrr: Patuanelli (M5s), da Pd in Europa comportamento incomprensibile su riarmo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova svolge un servizio volto a veicolare ai cittadini un’informazione professionale, attenta e completa sui temi che l’attualità propone" Stefano Patuanelli

Ministro delle Politiche agricole, Alimentari eForestali

18 ottobre 2021

- "In Europa il Pd vota sì all'emendamento per non impiegare il Pnrr nel riarmo. L'emendamento non passa, ma il Pd vota sì al regolamento finale assieme alle destre: regolamento che quindi apre alla possibilità di usare il Pnrr per il riarmo. Comportamento per me incomprensibile". Lo scrive su Twitter il capogruppo del Movimento cinque stelle in Senato, Stefano Patuanelli. (Rin)