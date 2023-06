Veneto: firmato accordo Agenzia demanio-Università Iuav per rigenerazione patrimonio immobiliare pubblico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Agenzia del demanio e l'Università Iuav di Venezia hanno siglato un accordo quadro di collaborazione, di carattere scientifico, per la tutela, conservazione e rigenerazione del patrimonio immobiliare pubblico. Con questa collaborazione, i due enti si impegnano a mettere al servizio le proprie competenze in materia di restauro e recupero del patrimonio edilizio per mettere in campo nuove strategie e soluzioni innovative in questo ambito. "La partnership – ha spiegato Benno Albrecht, rettore Iuav - si configura come occasione per le due Istituzioni coinvolte di attuare un proficuo confronto sulle soluzioni concrete per fare fronte alle sfide attuali che l'immobile pubblico deve affrontare". Alessandra Dal Verme, direttore dell'Agenzia del demanio, sottolinea "l'importanza del processo di contaminazione con il mondo della ricerca, per perseguire e diffondere la qualità dell'architettura, la sostenibilità ambientale e salvaguardare la memoria del passato, racchiusa nel ricco patrimonio edilizio esistente che l'Agenzia deve tutelare". È stato inoltre reso noto, nello stesso comunicato, che una delle prossime convenzioni che verranno attuate riguarderà la definizione di alcune linee guida per "il raggiungimento dell'obiettivo di rifunzionalizzazione e di efficientamento energetico di quella parte di patrimonio demaniale pubblico costituito da beni e complessi architettonici di interesse storico e culturale, a partire dal territorio della città metropolitana di Venezia". (Rev)