Disabilità: Locatelli riceve rappresentanza associazione culturale "Diversa-Mente"

- Una rappresentanza dell'associazione culturale senza fini di lucro "Diversa-Mente" è stata ricevuta dalla ministra delle Disabilità Alessandra Locatelli. A guidare la delegazione di Oppeano il vice presidente fondatore Gian Piero Papasodero assieme ai consiglieri Giuseppe Casagrande e Raffaele Iannarella ed una rappresentanza di quattro ragazzi dei Biker della Route 21. Lo riferisce un comunicato. Con questo incontro l'associazione che opera nel sociale e dedica attenzione al mondo della disabilità, ha potuto illustrare alla ministra la missione “particolare” che porta tutti i componenti di questa associazione ad essere ambasciatori della normalità e della dignità di chi ogni giorno lotta battaglie impari, sia contro la malattia sia per far valere i loro diritti. Da nove anni l’associazione "diversa-mente" porta in moto per l'Italia ragazzi affetti da trisomia 21, un viaggio terapeutico denominato "Route 21" che aiuta i ragazzi a vivere la normalità da motociclisti, a sentire il momento, l'istante. L'iniziativa Route21 è la storia di qualcosa che non c’era, che pareva impossibile da fare e che qualcuno ha fatto diventare realtà. La storia di una magia vissuta fianco a fianco con i ragazzi, senza pause, senza tregua, senza risparmiare niente, neppure una sola emozione, successi e insuccessi, rettilinei levigati e curve difficili, sole amico e temporali ostili. Sempre secondo la filosofia che vede più piacevole il viaggio che non la meta. Un viaggio di libertà e coraggio, volontà e sofferenza, amicizia, speranza e fiducia. In una realtà di regole non scritte e condizioni inaccessibili dove i più fragili hanno la possibilità di misurarsi con se stessi e mostrare la loro luce, la forza nascosta e potente che nessuno aveva mai vista prima, la loro normalità.(Com)