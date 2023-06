Violenza donne: Pd Campidoglio, dolore per ultimi femminicidi, impegno per affermare reale cultura rispetto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Siamo profondamente addolorati per i due femminicidi avvenuti in queste ore e in questi giorni, a poca distanza di tempo. Non si può parlare più di casi sporadici e isolati, ma di una lunga catena di violenza che colpisce le donne. Lo dichiarano in una nota le consigliere e i consiglieri del Partito democratico in Campidoglio. "È necessario intensificare l'impegno e il lavoro - aggiunge - per affermare una reale cultura del rispetto delle donne e della loro autodeterminazione; bisogna incrementare i servizi di ausilio e sostegno alle donne vittime di violenza, a quelle che vogliono denunciare, i servizi di cura della persona violenta; bisogna contrastare ogni chiave di lettura che attribuisca responsabilità alle donne o tenda a minimizzare questi atti criminali; è necessario portare nelle scuole e nelle università campagne di sensibilizzazione che promuovano un deciso cambio di approccio culturale, un nuovo modello di relazioni personali e cultura e accettazione della sconfitta. Dobbiamo costruire un vero argine sociale e culturale contro questa violenza. Oggi siamo vicine a tutte le donne, alle donne vittime di questa barbara violenza e alle loro famiglie". (Com)