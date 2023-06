Iran: da Usa sanzioni contro persone coinvolte in tentativi di omicidio negli Stati Uniti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ufficio del Tesoro Usa per il controllo degli asset stranieri (Ofac) ha annunciato nuove sanzioni nei confronti di cinque persone e una società affiliate al Corpo delle guardie della rivoluzione islamica dell’Iran (Irgc), i cosiddetti pasdaran, e alla Forza Quds, il ramo delle Irgc responsabile delle operazioni all’estero. I soggetti e l’entità oggetto delle sanzioni, riferisce una nota, sarebbero coinvolti nell’organizzazione di attentati terroristici volti ad uccidere ex funzionari del governo statunitense e dissidenti politici iraniani. “Gli Stati Uniti continuano a lavorare per sventare le operazioni delle autorità iraniane, che più volte hanno tentato di organizzare l’omicidio di persone che rappresentano una minaccia per il regime di Teheran”, ha commentato il sottosegretario al Tesoro Usa con delega al terrorismo e all’intelligence finanziaria, Brian Nelson. Nello specifico, le misure hanno colpito Mohammad Reza Ansari, funzionario della Forza Quds responsabile delle operazioni del gruppo in Siria che avrebbe partecipato all’organizzazione di attacchi contro dissidenti iraniani negli Stati Uniti, in Medio Oriente, in Europa e in Africa; Shahram Poursafi, che avrebbe aiutato Ansari a pianificare l’omicidio di due ex funzionari del governo Usa; Hossein Hafez Amini, cittadino turco-iraniano che avrebbe sfruttato la compagnia aerea turca Rey Airlines (anche questa colpita dalle sanzioni), da lui controllata, per assistere operazioni organizzate dai pasdaran per rapire e assassinare dissidenti politici iraniani in Turchia; Rouhallah Bazghandi, ex direttore del dipartimento per il controspionaggio dei pasdaran; e Reza Seraj, capo dell’intelligence estera delle Irgc. (Was)