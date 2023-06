Usa-Francia: Yellen sente Le Maire, focus su summit su Nuovo patto finanziario globale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La segretaria al Tesoro Usa, Janet Yellen, ha avuto un colloquio con il ministro dell’Economia francese, Bruno Le Maire. L’ex governatrice della Federal Reserve, riferisce una nota, ha ringraziato la controparte per la leadership mostrata dalla Francia nell’organizzazione del summit sul Nuovo patto finanziario globale a Parigi. La segretaria ha quindi spiegato le priorità statunitensi relativamente al vertice, sottolineando la necessità di portare avanti la riforma delle banche di sviluppo multilaterali e rafforzare la mobilitazione di capitali privati nel quadro di sfide globali, come la lotta al cambiamento climatico. (Was)