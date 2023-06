Nato: Blinken incontra omologhi di Francia, Germania e Regno Unito, focus su Ucraina e Iran

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha incontrato gli omologhi di Francia, Germania e Regno Unito (Catherine Colonna, Annalena Baerbock e James Cleverly), a margine della ministeriale Nato in corso a Oslo, in Norvegia. Le parti, riferisce una nota, hanno discusso il futuro del sostegno all’Ucraina, nel quadro della guerra con la Russia. Il capo della diplomazia statunitense ha anche sottolineando la necessità di rafforzare la cooperazione per promuovere la pace, la stabilità e la prosperità in Europa, nell’Indo-Pacifico e sul piano internazionale. Le parti hanno anche espresso preoccupazione in merito al programma nucleare dell’Iran. (Was)