Auto: Elkann, nostri impianti produttivi hanno il mondo come mercato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Penso che con grande orgoglio in questi decenni siamo riusciti a trasformare l'impianto produttivo Italiano in un impianto produttivo che ha il mondo come mercato. Lo ha affermato il presidente di Stellantis John Elkann a margine del festival internazionale dell'Economia di Torino commentando la richiesta del governo Italiano di aumentare la produzione di auto in Italia. "Oggi in Basilicata si fanno le Jeep, in Campania si fanno le Dodge che si vendono in America, in Piemonte la 500 elettrica che andrà in America, per non parlare del lavoro straordinario di riposizionamento di Maserati e Alfa Romeo, che hanno il mondo come mercato. Quello che è importante è mantenere dei livelli di competitività elevati", ha concluso Elkann. (Rpi)